أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أن "إسرائيل تمكنت من تصفية قادة حزب الله بمساعدة العملاء الموجودين داخل الحزب"، مشيرا إلى إبلاغ هؤلاء العملاء لإسرائيل بمكان وانعقاد الاجتماع الذي جمع قيادات حزب الله.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، أن "حسن نصر الله أبلغ قيادات الحزب بموعد الاجتماع قبل انعقاده بنصف ساعة في الطابق الثالث"، مضيفا أنه "في غضون نصف ساعة نفذت إسرائيل الغارة".

وأوضح أن الهدف الإسرائيلي المعلن من العدوان على الضاحية الجنوبية هو إعادة نحو 100 ألف مستوطن إلى 28 مستوطنة على حدود جنوب لبنان، والتي تم إخلاؤها في وقت سابق مع بداية العدوان على قطاع غزة.

وانتقد تهاون حزب الله في الرد العدوان الصهيوني بالضاحية الجنوبية، متسائلا عن سبب عدم استخدامه لترسانته من الصواريخ، قائلا: "حسن نصر الله حسن نصر الله كان بطيئا في اتخاذ قراراته، لديه آلاف الصواريخ الباليستية والدقيقة، حوالي 180 ألف كما أعلنوا، أين الخسائر؟ النتيجة لا شيء! ولا أعلم حتى الآن لماذا فعل ذلك".