محافظ كفرالشيخ يتفقد قوافل مبادرة بداية جديدة في قرية العباسية بالرياض

تفقد ‏اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية العباسية بمركز الرياض، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طوال فترة المبادرة والتي تقدم جميع الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين في مكان إقامتهم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

يأتي ذلك بحضور وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والسيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور فتحي عبدالعال وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، سيارة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والعيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، والعيادة البيطرية المتنقلة لتقديم جميع الخدمات البيطرية، وسيارة منتجات تحيا مصر للحوم والدواجن والخضراوات المجمدة والسلع التموينية، وقوافل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها من سيارات الخدمات الحكومية المتكاملة، بالإضافة إلى توزيع 500 كرتونة سلع غذائية "تحيا مصر"، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية.

والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي قرية العباسية خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول الفورية لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا.

وأكد المحافظ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفرالشيخ، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة.

وأضاف ألمحافظ أن جميع القطاعات تشارك في جميع الخدمات وتجوب كل مدن وقرى المحافظة ضمن المبادرة، حيث يتم توجيه جميع الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركزا ومدينة تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة للمواطنين.