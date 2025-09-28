وزير التجارة العراقي: 102 مليار دولار حجم الاستثمار في البلاد خلال عامين

أعلن وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم الأحد، أن حجم الاستثمار في العراق خلال عامين وصل إلى 102 مليار دولار منها 62 % استثمارات أجنبية.

وقال وزير التجارة، خلال مشاركته اليوم في مؤتمر الاستثمار العراقي الذي انطلقت أعماله أمس السبت: "طموحنا أكبر لأننا بدأنا بإصلاح أنفسنا لرسم الطريق الصحيح ولا عودة إلى الوراء ولاعودة إلى العنف والإرهاب والطريق الصحيح هو أن لا نؤيد أية حالة سلبية".

وأضاف أن العراق تجاوز مرحلة تحقيق الأمن الغذائي في البلاد ويقوم بتأمين الغذاء لنحو 42 مليون عراقي وفق نظام البطاقة التموينية، مشيرا إلى أن لديهم خزينا يصل لأكثر من ثمانية أشهر لتأمين المواد الغذائية ولأكثر من عام بالنسبة لمادة الحنطة.

وذكر أن معدل استيرادات العراق من الخارج تصل سنويا إلى 85 مليار دولار بينها 23 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة و16 مليار دولار من تركيا و18 مليار دولار من الصين و12 مليارا مع الولايات المتحدة الأمريكية ونصف مليار دولار مع السعودية ومليار دولار مع الأردن، مؤكدا أن العراق سوق واعدة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل على الانتقال نحو التحول الرقمي والتحول نحو التجارة الإلكترونية وتسجيل الشركات من خلال تطبيق إلكتروني عبر الهاتف النقال للقضاء على البيروقراطية والفساد.

وقال: "نحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لتحقيق التطور الاقتصادي والاستثماري في العراق وهناك فرص واعدة وكبيرة تصل إلى 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".