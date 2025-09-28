محافظ البحيرة تتفقد 16 أتوبيسا بعد صيانتها ليصبح إجمالي الأتوبيسات العاملة 46

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عدد 16 أتوبيس نقل داخلي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهم بعد أن كانوا خارج الخدمة نظرًا لسوء حالتهم، حيث تم إعادتهم للعمل ليصبح إجمالي عدد الأتوبيسات العاملة بمنظومة النقل الداخلي إلى 46 أتوبيسًا على مستوى المحافظة، بواقع 7 أتوبيسات بمدينة إيتاي البارود، و39 أتوبيسًا يخدمون مختلف خطوط النقل الداخلي بمدينة دمنهور.

وخلال جولتها، أشادت محافظ البحيرة بجهود العاملين بمنظومة النقل الداخلي ومشروع المواقف، بقيادة اللواء أشرف فوزي، مؤكدة استمرار دعمها للمشروع وتطويره لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث قررت صرف حافز إثابة لجميع العاملين بالمشروع، واعتماد زي موحد لكافة الخطوط بمدينة دمنهور، مع استمرار وضع اللافتات الإرشادية بخطوط السير للتيسير على المواطنين.

كما تابعت المحافظ غرفة المراقبة الخاصة بمشروع المواقف والمرتبطة بكاميرات المراقبة بجميع مواقف المحافظة لمتابعة حركة السيارات أولًا بأول، فضلًا عن متابعة تركيب كاميرا مراقبة بأحد أتوبيسات النقل الداخلي كنموذج استرشادي تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع الأتوبيسات خلال الفترة القادمة.

وأكدت عازر أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير منظومة النقل الداخلي من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة بما يضمن الحفاظ على المال العام، ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حياتهم اليومية.