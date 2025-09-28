 نائب محافظ المنيا خلال زيارته مدرسة النيل: الاستثمار في العقول الشابة ركيزة للتحول الرقمي - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025
نائب محافظ المنيا خلال زيارته مدرسة النيل: الاستثمار في العقول الشابة ركيزة للتحول الرقمي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 10:36 م | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 10:36 م

قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بزيارة إلى مدرسة النيل، حيث استعرض تجربة Mekano Labs كنموذج رائد في نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا بين الطلاب والشباب، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ أن التطور التكنولوجي أصبح أحد أهم محركات التنمية في العالم، مشددًا على أن الاستثمار في العقول الشابة وتنمية مهارات البرمجة والتطوير يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي واعد لمصر.

وجدير بالذكر أن مبادرة Mekano Labs تعكس دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي، من خلال برامج تدريبية ومشروعات ابتكارية تسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة، تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على التكنولوجيا.

