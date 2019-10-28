رئيس الاتحاد السويسري يصل الرياض للقاء الملك وولي العهد

وصل إلى الرياض مساء أمس الأحد الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إضافة إلى حضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وتأتي زيارة الرئيس السويسري للمملكة في إطار جولة خليجية تستمر حتى الثلاثاء بدأها السبت الماضي بزيارة أبو ظبي.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا رئيسيا لسويسرا في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم سويسرا بتمثيل مصالح المملكة العربية السعودية في إيران ومصالح إيران في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة المالية السويسرية أعلنت أن زيارة الرئيس أولي ماورر "تهدف إلى تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع أهم دولتين لسويسرا في منطقة الخليج".

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات الرسمية التوترات في المنطقة ومساعي سويسرا الحميدة وقضايا أخرى تمت إثارتها خلال الحوار السياسي الذي دار بين برن والرياض في شهر يوليو الماضي.