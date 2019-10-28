الإمارات والبرازيل تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية لتصل لمستوى الشراكة الاستراتيجية

اتفقت دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية على الإرتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء هذا الاتفاق فى بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى دولة الإمارات بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" بأن هذه الزيارة تأتي "خلال العام الذي تحتفل فيه جمهورية البرازيل الإتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلديْن الصديقين".

وأوضحت الوكالة أن بولسونارو عقد في أبوظبي "اجتماعات مع كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. وقد اتفق الجانبان على الإرتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل في مجالات الأمن والسلام والاقتصاد والطاقة والسياحة والثقافة والرياضة".

كما جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات الذكاء الإصطناعي والبيئة والدفاع والتجارة والتعاون الجمركي.

وتناول الجانبان خلال اجتماعهما القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك الإجراءات المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال الاختراعات والابتكار، علاوة على التعاون في مكافحة الإرهاب. كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا على الصعيدين الاقليمي والدولي.