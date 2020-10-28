السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية واحة سيوة وحماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا وبورسعيد

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا اليوم الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية واحة سيوة، وحماية وتطوير شواطيء شمال الدلتا وبورسعيد، وكذلك انشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الاخري لعدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية.

واطلع الرئيس السيسي على جهود إنشاء البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحة سيوة بالصحراء الغربية، وأن الرئيس السيسي وجه بأن تتم عملية تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحي فريد.

كما استعرض المشاركون في الاجتماع الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الاراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطيء شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد، حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والاسراع في استكمال كافة الدراسات الانشائية وفق اعلي المعايير البيئية والهندسية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، وبالعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة، خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط ان يضم مقار السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وقد وجه الرئيس السيسي بان يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والانشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق اعلي مستوي، وبالتكامل مع احياء العاصمة الادارية الاخري.