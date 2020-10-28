الاستخبارات العراقية تلقى القبض على عنصرين بداعش في كركوك

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عنصرين بتنظيم "داعش" الارهابي يعملان ناقلين للمواد اللوجيستية للتنظيم في كركوك.

وقالت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" ، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

وأضافت: "الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذي يقومان بتقديم الدعم اللوجستي ونقل المواد الغذائية لعناصر داعش في مايسمى ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي ونقل المواد الغذائية ولأكثر من مرة".