 محافظ سوهاج ينيب السكرتير العام لحضور احتفال حي غرب بالمولد النبوي الشريف - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

محافظ سوهاج ينيب السكرتير العام لحضور احتفال حي غرب بالمولد النبوي الشريف

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 2:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 2:15 م

شهد اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، مساء أمس الثلاثاء، نائبًا عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الحفل الذي نظمه حي غرب سوهاج بساحة ميدان العارف بالله للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور مدحت القاضي السكرتير العام المساعد، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي غرب، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وأهالي سوهاج.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ إبراهيم السوهاجي، ثم فقرة للمديح النبوي، ثم قدمت فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة سوهاج مجموعة من الأغاني الدينية، واختتم الحفل بمجموعة من التواشيح والابتهالات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك