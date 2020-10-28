محافظ سوهاج ينيب السكرتير العام لحضور احتفال حي غرب بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، مساء أمس الثلاثاء، نائبًا عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الحفل الذي نظمه حي غرب سوهاج بساحة ميدان العارف بالله للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور مدحت القاضي السكرتير العام المساعد، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي غرب، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وأهالي سوهاج.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ إبراهيم السوهاجي، ثم فقرة للمديح النبوي، ثم قدمت فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة سوهاج مجموعة من الأغاني الدينية، واختتم الحفل بمجموعة من التواشيح والابتهالات.