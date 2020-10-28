يريفان تنفي بيان باكو بشأن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأرمينية على مدينة باردا

نفت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، اليوم الأربعاء، بيان أذربيجان حول هجوم القوات المسلحة الأرمينية على مدينة باردا الأذربيجانية باستخدام راجمة اللهب "سميرش".

وأكدت ستيبانيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن "بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن القوات المسلحة الأرمينية قصفت مدينة باردا باستخدام راجمة اللهب "سميرتش" هو بلا أساس وكاذب"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مدينة باردا، الواقعة بالقرب من منطقة الحرب في قره باخ، من راجمة اللهب "سميرتش"، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناجورنو قره باخ.