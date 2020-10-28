 السودان: لا نتوقع تغير ظروف علاقاتنا مع أمريكا حال خسر ترامب الانتخابات - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 11:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

السودان: لا نتوقع تغير ظروف علاقاتنا مع أمريكا حال خسر ترامب الانتخابات

عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:12 م

وزير خارجية السودان: نتطلع إلى أن تكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الكبرى

قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إنه من غير المتوقع أن تتغير ظروف العلاقات السودانية الأمريكية كثيرًا عما هي عليه الآن حال خسارة ترامب الانتخابات.

واضاف قمر الدين، في مداخلة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن استعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت باجتهاد السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن العمل مستمر لإتمام تلك العملية.

وأشار إلى أن العلاقات مع الدول الأخرى ستشهد تطورًا طبيعيًا، مضيفًا: «نحن دولة نامية ونتطلع إلى أن تكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الكبرى».

وذكر أن دول العالم تداعت إلى السودان بعد ثورته المباركة، موضحًا أن بلاده لم تشهد طفرة في اقتصادها أو نهاية في الإشكالات المتعددة، لأنها ما زالت تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد أن رفع السودان من هذه القائمة سيحسن الأوضاع ولو قليلًا في الفترة الأولى، نظرًا لأن الأوضاع لن تتغير تمامًا بين ليلة وضحاها، على حد قوله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك