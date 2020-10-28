السودان: لا نتوقع تغير ظروف علاقاتنا مع أمريكا حال خسر ترامب الانتخابات

وزير خارجية السودان: نتطلع إلى أن تكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الكبرى

قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إنه من غير المتوقع أن تتغير ظروف العلاقات السودانية الأمريكية كثيرًا عما هي عليه الآن حال خسارة ترامب الانتخابات.

واضاف قمر الدين، في مداخلة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن استعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت باجتهاد السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن العمل مستمر لإتمام تلك العملية.

وأشار إلى أن العلاقات مع الدول الأخرى ستشهد تطورًا طبيعيًا، مضيفًا: «نحن دولة نامية ونتطلع إلى أن تكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الكبرى».

وذكر أن دول العالم تداعت إلى السودان بعد ثورته المباركة، موضحًا أن بلاده لم تشهد طفرة في اقتصادها أو نهاية في الإشكالات المتعددة، لأنها ما زالت تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد أن رفع السودان من هذه القائمة سيحسن الأوضاع ولو قليلًا في الفترة الأولى، نظرًا لأن الأوضاع لن تتغير تمامًا بين ليلة وضحاها، على حد قوله.