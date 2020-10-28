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قائد القوات البحرية: الفترة الأخيرة تشهد نوعا من التحرش البحري

قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد
قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 2:01 ص

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إن الفترة الأخيرة تشهد نوعًا من التحرش البحري، موضحًا أن الأمر يعني محاولة سفن الاحتكاك بسفن أخرى دون الوصول لنقطة التعدي.

وأضاف حسن، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أن التحرش البحري أمر مقلق، مستشهدًا باصطدام فرقاطتين لدولتين متجاورتين، منذ حوالي شهر ونصف.

وأشار إلى أن الصدام من الممكن أن ينتج عن عدم تطبيق القانون الدولي للبحار الخاص بالعبور، وعدم الحفاظ على المسافات والسرعة الآمنة المناسبة، منوهًا إلى أن الأمر يشكل تهديدًا للسفن.

وأوضح قائد القوات البحرية أن القوات البحرية تعمل على أربعة ركائز أهمها العنصر البشري، قائلًا إن منظومة القوة البحرية لا تستطيع النهوض بنفسها بدون العنصر البشري المدرب.

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