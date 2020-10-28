على الرغم من السياسة الانعزالية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ظلت الولايات المتحدة أهم بلد متلق للصادرات الألمانية في السنوات الأخيرة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الأربعاء، أن صادرات السلع "المصنوعة في ألمانيا" إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة ستة بالمئة منذ عام 2017.

وفي العام الماضي تم تصدير سلع ألمانية بقيمة 7ر118 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، لترتفع قيمة الصادرات مجددا مقارنة بالعامين الماضيين بنسبة 8ر3% من عام 2017 حتى عام 2019.

وبحسب البيانات، ارتفعت في المقابل الواردات الألمانية من الولايات المتحدة من 9ر61 مليار يورو في 2017 إلى 4ر71 مليار يورو العام الماضي. ومع ذلك، فإن المحصلة النهائية هي أن ألمانيا تصدر سلعا إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد الأخيرة من ألمانيا.

وذكر المكتب أن فائض الصادرات الألمانية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة الماضية كان أكبر من أي دولة أخرى في العالم، وهو أمر ينتقده ترامب باستمرار.