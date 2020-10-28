خلاف في كولومبيا حول تدخل السياسيين في الانتخابات الأمريكية

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نفت وزارة الخارجية الكولومبية، لقاء سفيرها في واشنطن مع نشطاء حملة دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وجاء النفي في ردود الوزارة المكتوبة على اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في خلاف بشأن تدخل كولومبيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

ونشر 3 أعضاء في الكونجرس من حزب الوسط الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه الرئيس إيفان دوكي آراء على تويتر أو فيسبوك لصالح ترامب، ووصفوا منافسه جو بايدن بأنه يساري متطرف.

في غضون ذلك، أعرب المرشح الرئاسي السابق اليساري جوستافو بيترو عن تفضيله لبايدن.

وقال السفير الأمريكي في بوجوتا، فيليب جولدبيرج، إن العلاقات الوثيقة طويلة الأمد بين كولومبيا والولايات المتحدة تستند إلى "دعم من الحزبين" ودعا السياسيين الكولومبيين إلى "تجنب التورط في الانتخابات الأمريكية".