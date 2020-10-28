السعودية: تسجيل 416 حالة مؤكدة جديدة وتعافي 433 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 346 ألفا و47 حالة، بينها 8 آلاف و149 حالة نشطة ما تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 769 حالة حرجة، كما سُجلت 433 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332 ألفا و550 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن الحالات المسجلة وعددها 416 حالة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%, والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5348 حالة ، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، لافتة النظر إلى أنه أُجري 58561 فحصا مخبريا جديدا.