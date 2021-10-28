 دبلوماسي إيراني: لا نعتزم عقد لقاءات مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات النووية - بوابة الشروق
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دبلوماسي إيراني: لا نعتزم عقد لقاءات مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات النووية

طهران - د ب أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 3:52 م

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها لا تخطط لعقد اجتماعات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال الجولة المرتقبة من المفاوضات النووية في فيينا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، لوسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس، "مفاوضاتنا الشهر المقبل ستستمر فقط مع مجموعة 4 + 1 (وهي الدول المتبقية في الاتفاق النووي) في الوقت الحالي".

وهذه الدول هي الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا.

وقال باقري إنه نظرا لأن الولايات المتحدة لم تعد رسميا طرفا في الاتفاق النووي، الذي جرى توقيعه عام 2015، فإنه لا يوجد سبب لأن تكون جزءا من المفاوضات حاليا.

وكان باقري أعلن أمس أن إيران ستستأنف المفاوضات في فيينا الشهر المقبل، إلا أنه لم يتم إعلان موعد محدد لها.

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