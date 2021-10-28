وكيل تموين القليوبية: 32 مواطنا قدموا طلبات تحويل لصرف السلع والخبز

قال عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إن الوزارة قررت السماح إمكانية نقل محل بطاقة التموين لسكان القاهرة الكبرى دون التقييد بمحل الإقامة.

وأشار إلى أن عملية التحويل تتم لنقل البطاقة التموينية وليست بطاقة الرقم القومي، وتعتبر هذه الخطوة هي الأفضل لعدم تحويل بطاقة الرقم القومي، ولسهولة صرف الخبز والمنتجات التموينية بمحل الإقامة.

ولفت إلى أهمية هذه الخطوة خصوصًا الأماكن القريبة بين المحافظات "القليوبية، والقاهرة الجيزة".

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات لـ"الشروق"، أن عدد المتقدمين لإجراءات عملية التحويل بالمحافظة حتى الآن 32 طلبًا، وأن العدد اليومي في تقديم الطلبات يتراوح ما بين 8 إلى 10 طلبات خلال اليوم الواحد، مشيرًا إلى وجود تزايد في الأعداد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عبدالحليم، أن إجراءات تحويل البطاقة التموينية من وإلى المحافظة، توجب على المواطن التوجه إلى مكتب التموين في دائرة محل الإقامة حتى 15 يناير المقبل، والتوقيع على إقرار بالموافقة على رغبته في التحويل، ويتم إرفاق مع الطلب صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة التموين، ورقم الهاتف صاحب البطاقة او المسجل على بطاقة التموين.