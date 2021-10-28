 المصيلحي: ليس هناك قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين الوقت الحالي - بوابة الشروق
الخميس 28 أكتوبر 2021 2:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

المصيلحي: ليس هناك قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين الوقت الحالي

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية
إسلام جابر وصلاح عزازي
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:10 م

قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: "ليس هناك قرار بإضافة المواليد، على المواليد الجدد على بطاقات التموين، خاصة وأن الأمر متعلق بحجم الموازنة وتوافر الأموال اللازمة".

وأشار وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى الربط مع وزارة التضامن بحيث يتم استخراج بطاقة تموين لأي مواطن من الأكثر احتياجا ومدرج بقواعد بيانات وزارة التضامن.

وأكد أن هناك توقعات باستقرار أسعار السلع عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل، وستكون وزارة التموين من أوائل الجهات تخفيض لأسعار السلع حال انخفاضها عالميا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك