حبس متهمين بتزوير مستندات حكومية وشهادات مرورية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس، شخصين، عاطلين، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير مستندات، وأوراق، رسمية، حكومية، منسوب صدورها لإدارة المرور، وشهادات جامعية، بهدف ترويجها على عملائهما، بقصد التربح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى قسم الأبحاث والتزييف لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة المرور، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخصين، "لهما معلومات جنائية مُسجلة"، بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور، والمستندات الحكومية، وتقليد واصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهما، مقابل تحصيل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات الأولية صحة الواقعة، فتم تقنين الإجراءات، وعمل كمين للمتهمين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبتفتيش محل سكنهما عُثر على عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الوزارات، والجهات الحكومية، وعدد من الأكلاشيهات والمستندات الحكومية، والمحررات المرورية "المزورة" منسوب صدورها لجهات مختلفة.

وبمزيد من الفحص تم ضبط شهادات دراسية جامعية، وإيصالات سحب رخص، وبطاقات ضريبية، وتوكيلات رسمية، وعدد من الخطابات المختلفة، وجهاز كمبيوتر "لابتوب" وماكينتا "طباعة وتغليف"، و4 شبلونة تُستخدم في تصنيع قوالب الأختام، وعدد من زجاجات الأحبار.

وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط، تبين احتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية، و3 رخص تسيير لسيارات "مُحددة" وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه عملية الضبط، أيدا ما جاء بالتحريات، وأفادا ببيع المضبوطات المزورة لعملائهما، بقصد التربح.

تم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.