وزير الخزانة البريطاني يخفض ضرائب السفر الجوي والوقود قبل قمة المناخ بأيام

تعهد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بخفض الضرائب على الوقود والطيران، قبل أيام قليلة من استضافة المملكة المتحدة 197 دولة لإجراء محادثات رئيسية حول تغير المناخ العالمي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال سوناك في خطابه بشأن الميزانية اليوم إنه يريد تشجيع المزيد من الأشخاص على القيام برحلات قصيرة المدى داخل المملكة المتحدة، وبالتالي سيقلل من رسوم ركاب الرحلات الجوية إلى 5ر6 جنيه استرليني. ومن المتوقع أن يساعد ذلك 9 ملايين مسافر.

ومن المرجح أن تثير السياسات المطروحة غضب نشطاء البيئة الذين يدفعون المملكة المتحدة لتسريع انتقالها إلى الوصول لمستوى الصفر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتهدد بتقويض جهود المملكة المتحدة لإظهار القيادة في التعامل مع تغير المناخ قبل قمة (كوب 26)، التي من المقرر أن تبدأ في جلاسكو يوم الأحد المقبل.

وذكر سوناك أنه سيستضيف وزراء مالية وشركات أخرى لاجتماع في قمة المناخ.

وقال مايك تشايلدز، رئيس تنسيق السياسات في منظمة (أصدقاء الأرض) غير الربحية: "إن تقليص ضرائب ركاب الرحلات الجوية الداخلية خطوة مدهشة تتعارض تماما مع حالة الطوارئ المناخية، يجب أن يخفض وزير الخزانة تكلفة السفر في جميع أنحاء البلاد بالقطار، وليس بالطائرات التي تستهلك كميات كبيرة من الكربون".