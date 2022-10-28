البابا فرانسيس يستقبل أسامة الأزهري

استقبل البابا فرنسيس في مقر إقامته بالفاتيكان الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وعضو مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.



شارك في اللقاء المونسينيور د. يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لقداسته ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.



ونقل الشيخ أسامة الأزهري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبابا وعبر لقداسته عن مشاعر المحبة والتقدير التي يكنها الشعب المصري بكافة فئاته لقداسته، وعرض عليه المشروعات التي تقوم (مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية) بتنفيذها على أرض الكنانة لخدمة المحتاجين والفقراء ولترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى أعمال خير وإلى ثقافة معاشة.



من ناحيته، أكد البابا احترامه ومحبته لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، وتشجيعه لمؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، ولكل عمل يهدف لخدمة الفقراء والأيتام والمحتاجين ونشر ثقافة التآخي والتعايش بين جميع البشر.



وعبر المونسينيور يوأنس جيد، رئيس المؤسسة، عن خالص شكره للبابا، وتعهد له باستمرار العمل بكل جهد في كافة المشروعات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها، لا سيما مشروع مستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة والذي سيقدم العلاج والعلم وسيرفع المعاناة عن العديد من الأسر المصرية وسيجعل من مصر قبلة للعلاج لجميع الأشقاء القادمين من الشرق الأوسط وافريقيا وكافة الدول.



ووافق البابا فرانسيس على افتتاح أول مستشفى بالعالم يحمل اسم مستشفى البامبينو جيزو خارج إيطاليا تقديرا لأهمية مصر الإقليمية والعالمية وللعلاقة المميزة التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف، ولشعب مصر العظيم الذي استقبله ضيفا غاليا سنة ٢٠١٧.