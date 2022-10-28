 الأهلي يحقق الفوز رقم 100 في تاريخ مبارياته مع الزمالك - بوابة الشروق
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الأهلي يحقق الفوز رقم 100 في تاريخ مبارياته مع الزمالك

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 9:31 م

 

النادي الأهلي فاز بهدفين مقابل لا شيء على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة رقم 12 في تاريخه، ويحقق الفوز رقم 6 علي الزمالك في البطولة، والفوز رقم 100 علي المنافس عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.

حقق الأهلي الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، 16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.


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