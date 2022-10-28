قطر تستدعي السفير الألماني للاحتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافتها للمونديال

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، إنها استدعت السفير الألماني الدكتور كلاوديوس فيشباخ لدى الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج.

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إنها "أعربت عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها سعادة السيدة نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".

وأشار البيان إلى أن أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية هو من قام بتسليم المذكرة إلى السفير الألماني.

وأعربت المذكرة عن "رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود".

وأكدت المذكرة " أن دولة قطر ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".

وأكدت المذكرة أن "صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات".

ولفتت المذكرة إلى أن أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها اصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، مشيرة إلى أنها تضمنت عدة جوانب منها إصلاحات عديد لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها.

إلى ذلك وصف ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تصريحات الوزيرة الألمانية، بأنها "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري"، مشدداً على أنه "ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".

وأشار الأنصاري إلى أن دولة قطر "ظلت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم تتعرض إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف".

وأضاف أن "الحملة تواصلت واتسعت لتتضمن افتراءات وازدواجية معايير"، لافتاً إلى أن قطر "تستمر في مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها الدولية غير ملتفتة لهذه الحملات، وهي تستعد حالياً لأن تكون خلال كأس العالم محطة للتواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".