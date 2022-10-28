إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز سمالوط المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التصدي بكل حسم، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة "الـ 20 "لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالة الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط على مدار يومين، 16 حالة تعدي، منها 10 حالات تعدي بالبناء على أرض زراعية في المهد، بإجمالي مساحة 6 قراريط ونصف، و6 حالات متغيرات مكانية، بإجمالي مساحة 400 متر تقريباً.