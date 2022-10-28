رامي عياش في حفله بأوبرا الإسكندرية: أنتم جمهور مثقف وشرف لأى فنان يغنى أمامكم

أحيا الفنان اللبنانى الكبير رامى عياش حفلا غنائيا فى الليلة الخامسة لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 بقيادة المايسترو مصطفى محمود، وقد رفع شعار "كامل العدد" قبل أيام من موعد الحفل.



وفى البداية قدم عياش التحية لجمهور الإسكندرية مردداً: "أنتم جمهور محترم ومثقف وشرف لأى فنان يغنى أمامكم”. ثم قدم أغنية "الناس الرايقة" وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور، ثم تغنى بمجموعة متميزة من أجمل أغانيه بالإضافة إلى بعض ألحان زمن الفن الجميل منها الشباك، خلينى معاك، حلوين حلوين، أهواك بلا أمل، بالعكس، مجنون، وصفولى عينيك، قصة حب، سيرة الحب، سواح وغيرها.



وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الأوبرا باقة متنوعة من روائع الطرب الأصيل منها موسيقى "نبتدى منين الحكاية" أداء الفرقة الموسيقية، بلغوه، اصحى يا حلوة أداء الفنان مؤمن خليل، بكرة تعرف، يا الأسمرانى أداء الفنانة رضوى سعيد، قلبي ومفتاحه، جميل جمال، يا زهرة فى خيالى أداء الفنان وليد حيدر.



ويواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 31 تقديم حفلاته على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فنى غدا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى ونجوم الأوبرا الفنانة أميرة سعيد، والفنان سعيد عثمان، والفنان أحمد عصام والفنان سامح منير.