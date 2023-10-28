عضو بحركة حماس: تجاوبنا مع جهود مصر وقطر لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن «المقاومة الإسلامية على استعداد لمبادلة الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي»، منوهًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته تماطل في هذا الأمر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الحركة تجاوبت الجهود المصرية والقطرية وأطراف كثيرة التوصل إلى اتفاق وصفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال.



وأشار إلى أن «المفاوضات لتبادل الأسرى كانت جارية على قدم وساق، أمس الجمعة»، مضيفًا: «في اللحظات الحاسمة دخل نتنياهو إلى القطاع وحاول إنهاء التوغل البري، الأمر الذي أعاق التقدم المحرز».



وذكر أن «المقاومة رغم ذلك، أعلنت بكل وضوح أنها على استعداد للتجاوب مع الجهود المصرية والقطرية؛ من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال».



ولفت إلى أن «جهود الإفراج عن الأسرى تتم برعاية مصرية وقطرية، وتتضمن تفاصيل متعلقة بالشعب الفلسطيني ووقف العدوان والمساعدات والوقود».



وأوضح أن «العنوان الجامع لتلك الجهود هو إنهاء الاحتلال»، مضيفًا: «الشعب الفلسطيني سئم 75 عامًا من الاحتلال ويتوق إلى إقامة الدولة المستقلة وأن تكون له - كباقي الشعوب - الحرية في تقرير المصير».