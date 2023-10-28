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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. بدء محادثات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في مالطا

فاليتا - (د ب أ)
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:21 م
بدأت في مالطا، اليوم السبت، محادثات سلام بدعم أوكراني، حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا بمشاركة ممثلين من عدة دول.

لكن رفضت موسكو الجولة الثالثة من تلك المحادثات، التي أقرها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن تستغل كييف هذا التجمع لحشد الدعم لخطتها للسلام المكونة من 10 نقاط، كما فعلت في الجولتين السابقتين، في جدة وكوبنهاجن.

وكتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، اندريه يرماك، اليوم السبت، في منشور على منصة "x"، "يتزايد الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية".

وبلغ عدد الدول التي شاركت في الجولة الأولى من المحادثات 15 فقط.

وذكر يرماك، اليوم السبت، أن أكثر من 65 دولة، تشارك في المباحثات هذه المرة.

وستكون محادثات فاليتا مغلقة ومازالت حكومة مالطا تلتزم الصمت بشأن الترتيبات.

غير أن متحدثا باسم الحكومة الأوكرانية ذكر أن المحادثات ستتركز على 5 مجالات رئيسية هي، الطاقة، والغذاء، والأمن النووي، وقضايا إنسانية، واستعادة حدود أوكرانيا.

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