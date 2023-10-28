إنذار جديد من جيش الاحتلال لسكان شمال غزة

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إنذارا عاجلا إلى سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة على وجه التحديد وذلك في إطار الحرب المستمرة على القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش في البيان الذي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي: «إلى سكان شمال قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة، هذا إنذار عاجل للتوجه جنوبا بشكل مؤقت حفاظا على سلامتكم».

وزعم جيش الاحتلال، أن حماس وضعت المنشآت العسكرية والقوات في المناطق المدنية، مكررا ادعاءات أن المقاومة تستخدم المدنيين دروعا بشرية.

وكان جيش الاحتلال قد وجه إنذارا مشابها في بداية الحرب في السابع من أكتوبر، إلا أنه لا يوجد هناك مكان آمن في غزة.

وتعرض قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كل مناطق القطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.