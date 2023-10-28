قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش في الأسابيع الأولى من الحرب في قطاع غزة، شن قصفًا جويًا على مواقع لحركة حماس.



وأصاف خلال كلمة، مساء السبت، أن «الضربات البرية ازدادت خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة، وأدت إلى مقتل عناصر من حماس، وتدمير البنى التجتية للحركة».



وأكمل : «الحرب في غزة ستكون صعبة ونحن مستعدون لذلك، تلك حرب الاستقلال الثانية وسندافع عن الوطن برا وبحرا وجوا، سنقضي على العدو فوق الأرض وتحتها وسننتصر، وأصلي من أجل سلامة جنودنا»، وفقًا لوصفه.



وأشار إلى أن «تل أبيب تمكنت من الحصول على دعم دولي أمريكي وأوروبي منذ بداية الحرب، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي، ومستشار ألمانيا، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيس وزراء إيطاليا».



واستطرد: «جاءوا لنا وقت الحرب ونقلوا رسالة واضحة أننا ندعمكم ونأمل بانتصاركم ونبارككم، ومن جانبنا نوضح أن أمرا واحدا يجب الالتزام به؛ الأمة تقف أمام أمرين أن تكون أو لا تكون».