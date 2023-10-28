وزير التنمية: انطلاق الأسبوع الـ12 من الخطة التدريبية للمحليات بدورة إعداد المتدربين TOT

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد في أسبوعه الثاني عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 والذي ينطلق غدا الأحد، تنظيم الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين TOT الأساسية بمركز سقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 50 متدربا من ديوان عام الوزارة والمحافظات.

وأكد آمنة، في بيان له، أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأضاف أن دورات الـTOT التي ينظمها مركز سقارة ساعدت في السنوات الماضية على إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة، لافتا إلى أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

وأشار إلى الاستعانة بهم خلال الأسابيع القادمة في الدورات المتقدمة التي ينفذها المركز الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة الأزمات والحد من المخاطر للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات، ودورات ريادة الأعمال وخطط الأعمال، ودورات تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال تطبيق رؤية مصر 2030 بالمحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية، والاستفادة من مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون في تنفيذ حقائب تدريبية جديدة يتم إدراجها في خطط تدريب مركز سقارة.

ونوه بأن الأسبوع الأول من دورة TOT ستركز على عدة موضوعات أبرزها أهمية التدريب في تطوير أداء المؤسسات، ومفهوم وفن التدريب، والفرق بين التدريب والتدريس والبحث العلمي، ودور المدرب ومهاراته الأساسية، وبرنامج التدريب الناجح، وأنواعه وأحدث طرق ومنهجيات تنفيذ الدورة التدريبية، وطرق تحديد وحصر وتحليل احتياجات التدريب ووضع أهدافه، وكيفية تجهيز المادة العلمية من مصادر موثوقة، ومهارات البحث عن المحتوى واستخدام بنك المعرفة، واختيار وتنويع الأساليب التدريبية، وما هي أحدث أساليب وتقنيات التدريب.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن الجزء الأول من دورة إعداد المتدربين سيتضمن موضوعات عن رفع مهارات العرض والتقديم والاتصال الفعال وكيفية توظيف لغة الجسد والاستعداد للعرض والتجهيز له وطرق التخلص من التوتر وكيفية التعبير عن النفس كمدرب محترف والإتيكيت الحركي للمدرب، وتشكيل الانطباعات ومهارات التواصل داخل القاعة وإدارة المتدربين، وتحفيز المجموعات، وما هو مفهوم الحقيبة التدريبية وأسس وطرق إعدادها وأدواتها ومعايير إعداد أدلة الحقيبة التدريبية وتقنيات فنية في تصميم الحقائب التدريبية وإرشادات للمدربين الجدد.

ووجه وزير التنمية المحلية المشرفين، بتنفيذ دورة إعداد المدربين TOT، وزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة؛ للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين، وإجراء أبحاث جماعية يعدها المتدربون بإعدادها لأهم الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.

وأشار إلى اختيار المتدربين للدورة من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة.

وأجرى مركز التنمية المحلية بسقارة، اختبارا سلوكيا وحاسب آلي ومقابلة شخصية، ووضعت بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالي، ويتمتع بشخصية قيادية قوية.

وأوضح أن إجمالي عدد المتدربين بالأسبوع الثاني عشر من الخطة التدريبية يبلغ 153 متدربا يحصلون على 5 دورات تدريبية، مشيرا إلى أنه سيتضمن تنفيذ دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهي تنمية مهارات القيادات في مجال الانفاق والاستثمار المحلي، ويستفيد منها 28 متدربا من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجلس المدن والأحياء، وتنفذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ومشروع الاتحاد الأوروبي.

ونوه بأن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول رؤية مصر 2030، والإطار القانوني للتخطيط الاستراتيجي، والبرامج الأساسية في التخطيط، وأهم التحديات التي تواجه التوجيه الفعال للاستثمارات على المستوى المحلي، والتخطيط والعامل الزمني للمشروعات، ومنهج من القاعدة إلى القمة، والإطار القانوني للميزانية وجدولها الزمني، وفصول الانفاق والقواعد المحاسبية وقواعد الدفع، ومفهوم الإدارة المالية، وإدارة الميزانية ومبادئها، وتحليل pest، وتحليل swot، وخطة تنفيذ محلية مشتركة، وبناء شجرة أهداف وتقييم الفرص المحلية، وتطوير نظم العمل بها، وأهمية النظام المحاسبي، وإدارة الموارد المالية، وتحليل التكلفة الكاملة والتخطيط المالي متعدد السنوات، والإطار القانوني لتحليل التكاليف، وإصلاحات الموازنة، وقانون التخطيط والإدارة المحلية، والتكاليف الحالية والتشغيلية والتمكين في مجال التنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة، وإدارة الجودة PDCA، وخطة الاستثمار المحلية، والإدارة المحتملة لمخطط التكلفة، وستتضمن الدورة تطبيق عملى لخطط استثمارية، وبرامج الإدارة المحلية الجديدة ومتابعتها.

وقال إنه سيتم تنفيذ دورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالأسبوع الثاني عشر من الخطة التدريبية لمركز سقارة، ويستفيد منها مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز، وينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي.

وأشار إلى أن الدورة ستركز على مفهوم المشاركة، والاعتبارات الاجتماعية، وأدوات المشاركة وجلسات التشاور، والإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، والإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة، وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة (الرؤية والمرتكزات - الأهداف والبرامج)، ومنظومة التخطيط المحلي المطورة، والتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، وأهداف تطوير منظومة التخطيط المحلي، ومنهجية إعداد خطة التنمية المحلية،والنماذج المستخدمة في منظومة التخطيط المحلي المطورة، وستتضمن الدورة ورشة عمل تطبيقية على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة.

وأضاف أن الأسبوع الثاني عشر سيتضمن استمرار دورتي اللغة الإنجليزية وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للتدريب في العصر الذي نعيشه خاصة وأن التطوير التكنولوجي والعملي أصبح سريعا بحيث أننا في حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة.