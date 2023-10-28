قال مسئولون أمريكيون، إن ما يحدث في قطاع غزة حاليا يمثل بداية متدحرجة للغزو البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت شبكة «سي بي إس» الأمريكية عن المسئولين، القول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال العملية الجارية للبقاء في مناطق داخل قطاع غزة.

وأشار المسئولون إلى أن التوغل البري الإسرائيلي سيكون مرحليا، ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.