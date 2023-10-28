تحالف مصرفي يوافق على تأجيل سداد ديون مستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة لمدة عام

وافق تحالف مصرفى على تأجيل سداد الديون المستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة لمدة عام، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الديون التى وافقت البنوك الدائنة على إرجائها تشمل أقساطا ربع سنوية مستحقة على الشركة بالإضافة إلى الفوائد، مشيرة إلى أن الأقساط التى سيتم تأجيل مواعيد سدادها سيتم توزيعها على الأقساط المتبقية ولن تجرى البنوك جدولة أو ترحيل لمواعيد السداد المتفق عليها مع الشركة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة للحصول على تمويل بحوالى ١.٨ مليار جنيه يوجه لرأس المال العامل وذلك بسبب زيادة تكلفة التشغيل ومدخلات الصناعة.

كانت الشركة فى ديسمبر ٢٠٢٢ توصلت إلى اتفاق مع البنوك الدائنة وعددها ٢٥ بنكا بقيادة البنك الأهلى المصرى وذلك لجدولة مدويونيات بقيمة ٧ مليارات جنيه لمدة ١٣ عاما تشمل تمويلا لرأس المال العامل، لكن استمرار أزمة الاستيراد وندرة العملة الأجنبية أثرت بالسلب على عمليات التشغيل لمصانع المجموعة بالمجمع الصناعى بمدينة السادات.

وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك الأهلى المصرى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى المصرى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول.

وأعلنت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى أبريل 2021 عن توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه وقتها مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية.