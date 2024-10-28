تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحرالأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (18000) طن بضائع و(936) شاحنة و(75) سيارة .. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1540 راكبا بموانيها.

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن حركة الواردات شملت (6500) طن بضائع و(359) شاحنة و(48) سيارة .. فيما شملت حركة الصادرات (11500) طن بضائع و(577) شاحنة و(27) سيارة.

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة دليلة بينما غادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS والسفينة أمل.. فيما شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و 370 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، وأورو وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة CORAL SIDEREA على متنها 2000 طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات.