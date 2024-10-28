جوزيب بوريل: الأزمة الإنسانية في شمال غزة الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية

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أكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، أن الأزمة الإنسانية في شمال قطاع غزة هي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بوريل، خلال كلمته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، إن الطريقة التي تتم بها الهجمات على غزة ضد المدنيين تشكل خطرا وقلقا.

وأشار بوريل إلى أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي تزيد المخاطر على المدنيين.

وشدد بوريل على ضرورة الالتزام في ممارسة مزيد من الضغط لإنهاء هذا الوضع الدراماتيكي.

وأشار إلى أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي تزيد المخاطر على المدنيين.

وحول الوضع في لبنان، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي طالب بإنهاء ووقف الحرب على لبنان.

وأكد بوريل أن الاتحاد أدان الضربات غير المقبولة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد قوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل".