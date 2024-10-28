الشناوي: مباراة العين صعبة وهدفنا الوصول للنهائي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، صعوبة مواجهة الفريق أمام العين الإماراتي، مشددًا على أن النادي يسعى للتأهل لنهائي بطولة إنتركونتيننتال وتحقيق اللقب.

الأهلي يواجه العين مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، لأبطال القارات.

وقال محمد الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «أول مرة نلعب 3 مباريات في شهر، والفترة الماضية عدد كبير من اللاعبين تواجد مع المنتخب، ولكن كلاعبين كبار نجلس مع اللاعبين ونحدثهم في هذا الأمر وهذا الأهلي دائما يلعب على البطولات».

وأضاف: «العين فريق كبير وبطل آسيا وفريق كبير المباراة ستكون صعبة.. الإعلام في أي بلد يدعم ممثلهم ويتحدث بشكل جيد، نحن نركز على فريقنا واستعدادانا للمباراة، المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا وبالتأكيد ستكون مباارة صعبة على العين كذلك».

وتابع: «نمتلك لاعبين جيدين ولدينا فرصة، الجماهير عنصر مؤثر، المباراة صعبة جدًا والكل يعرف ذلك، لكن عندنا ثقة أننا سنقدم مباراة كبيرة ونقدر نحقق الفوز».

وأتم: «بالنسبة لنا مباراة بطولة ولكن نفكر في نهائي إنتركونتيننتال وعايزين نوصل النهائي من بعد السوبر المصري ومن السنة الماضية نفكر في كل مباراة بمباراة، ونريد أن نكتب تاريخ كبير للاعبي الأهلي ونحقق البطولة».