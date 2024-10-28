لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في 2024

توج الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في 2024، في حفل جوائز الكرة الذهبية، الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونجح لامين يامال في قيادة المنتخب الإسباني للتتويج بيورو 2024 التي استضافتها ألمانيا.

وتفوق يامال على لاعبين بارزين في قائمة المرشحين، أبرزهم أردا جولر (ريال مدريد)، كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، سافينيو (مانشستر سيتي) وماتياس تيل (بايرن ميونخ).

ويقام حفل جوائزة الكرة الذهبية «بالون دور» في العاصمة الفرنسية باريس.

من جانبه قال لامين يامال:" شكراً على هذا التكريم. أود بشكل خاص أن أشكر والدتي ووالدي وجدتي، فهم من ساعدوني دائماً. وأيضاً الطاقم الفني واللاعبين. وكذلك، أشكر السيد لويس دي لافوينتي وتشافي،وهذا جهد أهديه لكل من دعموني".