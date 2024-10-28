ملك الأردن: التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة يتطلب وقفا لإطلاق النار في غزة ولبنان

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته.

وبحسب ما نشره الديوان الملكي الهاشمي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أكد الملك أن «التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة يتطلب جهدا دوليا فاعلا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان».

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ الوقت حان ليتحرك العالم ضد إسرائيل لحماية لقوانينه ومبادئه الإنسانية.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، في برشلونة، أنه «يجب فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إيصال الأسلحة إليها».

وأكمل: «نجتمع اليوم وإسرائيل مستمرة بقتل الأبرياء والأطفال وتقتل السَّلام، اجتمعنا في العام الماضي وكانت إسرائيل قد قتلت 15 ألف فلسطينيًا واليوم نجتمع وقد قتلت إسرائيل أكثر من 42 ألف فلسطيني».

ونوه أنه «لن يبق أيَّ صِدقية للقوانين الدولية إن تمَّ السَّماح لإسرائيل بإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «بترا».

وتساءل: «ما يجري شمال غزة تطهير عرقي وهي تصرفات دولة مارقة والسؤال اليوم، إلى متى سيسمح العالم لإسرائيل بعمل كل ذلك؟».

ودعا أوروبا للتحرك من أجل إنقاذ القانون الدولي، ووقف هذه الحروب، ومنع تزويد إسرائيل بالسلاح لقتل الأطفال.



