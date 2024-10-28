الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جرافة للجيش اللبناني أثناء عملها على فتح طريق جنوب البلاد

قال الجيش اللبناني، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف جرافة للجيش؛ أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في جنوب البلاد.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «استهدف العدو الإسرائيلي في سياق عدوانه المستمر على لبنان جرافة للجيش، أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر».

استهدف العدو الإسرائيلي في سياق عدوانه المستمر على لبنان جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/IKs6xKYRO9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 28, 2024

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، «نفذت مسيرة معادية بعد ظهر اليوم، غارتين بصاروخين موجهين باتجاه جرافة وفريق من الجيش اللبناني كانوا يعملون على فتح طريق في بلدية برج قلاويه، ومعلومات عن وقوع إصابات».

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى في عمق الجنوب اللبناني، والتي استهدفت عدة بلدات حدودية أيضا منها خربة سلم، وكونين، وجديدة مرجعيون، وصديقين.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، تحذيرات جديدة لسكان قرى عدة جنوب لبنان، بوجوب الإخلاء، منبّها إلى أنه سيضرب أهدافا لحزب الله فيها.