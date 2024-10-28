النحاس: معاناة الأهلي الدفاعية تُشبه أرسنال

تحدث عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف الأهلي الدفاعي أمام العين الإماراتي، بسبب إصابات مدافعي المارد الأحمر.

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن كولر حل أزمة الدفاع في المباراة الماضية بوجود عمرو السولية.

وأضاف النحاس: "من الممكن أن يتم تغيير طريقة اللعب من أجل الغيابات الدفاعية، لكن الوقت ضيق جدا، ورأينا حمدي فتحي لعب في هذه المنطقة، ومن الممكن تكرار الأمر من خلال السولية."

وتابع نجم الأهلي السابق: "ما يُعاني منه الأهلي شاهدناه بالأمس مع فريق أرسنال في مباراة ليفربول، حيث بدل أرتيتا في طريقة اللعب ورأينا الظهير الأيمن يلعب في الدفاع، وكذلك الظهير الأيسر، والظهير الأيسر البديل تواجد في الجبهة اليسرى."

وأكمل عماد النحاس: الأهلي سيلعب على خط هجوم قوي جدا، ومن المهم ألا تكون هناك مساحات خلف المدافعين، وأتمنى أن يكون كولر في كامل تركيزه ومنتبه لمثل هذه الأمور.

واختتم النحاس تصريحاته: الحالة النفسية بعد الفوز بالسوبر والانتصار على الزمالك سيفرق كثيرًا مع اللاعبين.