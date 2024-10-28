إيران: لن نتراجع عن حقنا في الرد على إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم، إن إيران لن تتراجع عن حقها في الرد على النظام الإسرائيلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده بقائي في وزارة الخارجية الإيرانية، لمناقشة أجندة السياسة الخارجية لبلاده والتطورات الإقليمية.

وردا عن سؤال بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير، قال بقائي: "إيران لن تتراجع عن حقها في الرد على النظام الإسرائيلي"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "عازمون وجادون في الرد بحسب نوع الهجوم (الإسرائيلي). وسنستخدم كل الإمكانات المتاحة لرد حاسم".

وذكر أن إيران لم تسعَ أبدا إلى الحرب ولكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، نافيا دخول طائرات حربية إسرائيلية المجال الجوي الإيراني.

وقال: "نحن قلقون بشأن توسع الحرب لأننا نرى أنفسنا مسؤولين. شعبنا وقواتنا المسلحة لا يخافون من الحرب".

وفيما يتعلق باستئناف جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان بعد الهجوم الإسرائيلي والوعود التي سبق أن قدمها قادة الدول الغربية لإيران بشأن وقف إطلاق النار، ذكر وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل قوة احتلال وإبادة جماعية في غزة ولبنان.

وفجر السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، بحسب بيانات رسمية.

وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان