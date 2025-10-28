مسئول سعودي: صفقات بـ250 مليار دولار في نسخ مبادرة مستقبل الاستثمار السابقة

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، اليوم الثلاثاء، أن جميع الصفقات التي أبرمت في مبادرة مستقبل الاستثمار منذ اطلاقها في المملكة قبل تسع سنوات تجاوزت 250 مليار دولار.

وقال الرميان، خلال افتتاح النسخة التاسعة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم: "من المرتقب أن تشهد المبادرة إعلانا هاما يوحد القادة عالميا"، موضحا أن التحول الاقتصادي في السعودية بات مرجعا عالميا.

وأشار إلى أن هناك تخوفا عالميا متزايدا من تأثير الذكاء الاصطناعي على العدالة، مطالبا الحكومات والقطاع الخاص بالعمل كشركاء لتحقيق الازدهار العالمي.

وكشف عن أن قرابة 808 ملايين إنسان حول العالم ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، أي نحو 10% من سكان العالم، معربا عن تفاؤله بقدرة الإنسانية على تحويل التحديات إلى فرص تخدم الجميع.

وشدد المسئول السعودي، على ضرورة أن تكثّف الحكومات جهودها نحو فتح الأسواق وتعزيز التنظيم الذكي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية أرست معيارًا عالميًا جديدًا في التحول الاقتصادي عبر رؤية 2030، التي أطلقت فرصًا غير مسبوقة للأجيال القادمة.

وأضاف أن الرؤية التي انطلقت قبل تسع سنوات أثمرت مدنًا وصناعات جديدة وسلاسل إمداد مبتكرة، حيث شهد العام الماضي نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 24% ليصل إلى 7ر31 مليار دولار.

وأكد أن المملكة باتت اليوم وجهة العالم، من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، وإكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، موضحًا أن الثروة في المملكة تُقاس بازدهار الإنسان لا بالأرقام.

ودعا الرميان، المشاركين إلى اغتنام فرصة المنتدى لبناء شراكات عابرة للحدود تُحدث أثرًا عالميًا ملموسًا ، مؤكدًا أن فعاليات النسخة التاسعة ستُختتم بإعلان يوحّد قادة العالم حول هدف مشترك "التقدم للجميع".