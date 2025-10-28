سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38 ألفا و200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38 ألفا و250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 37 ألفا و500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 37500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 37000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت النصر مسجلا ليسجل 3800 جنيه.

ثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3780 جنيها.

استقر سعر أسمنت السويس ليسجل 3905 جنيهات.

استقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3900 جنيه.

ثبت سعر أسمنت حلوان ليسجل 3900 جنيه.

استقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 4150 جنيها.