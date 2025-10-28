أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع وانتهاكات جسيمة، بينها إعدامات ميدانية.

وقال المكتب الأممي في بيان، إنّ تلك الجرائم وقعت عقب السيطرة على أجزاء من مدينتي الفاشر في دارفور غربي السودان وبارا في شمال كردفان وسط البلاد.

ودعت الأمم المتحدة، الدول المؤثرة إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في السودان، وضمان المساءلة عن تلك الجرائم.

وأشار البيان إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى تقارير متعددة ومثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدعم السريع ترتكب فظائع، بما في ذلك الإعدامات بإجراءات موجزة، بعد السيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الفاشر المحاصرة في شمال دارفور ومدينة بارا في ولاية شمال كردفان في الأيام الأخيرة.

وتابع: "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة وملموسة لحماية المدنيين الساعين إلى الخروج الآمن من الفاشر وبارا في السودان".

وشدد على أنه "يجب على الدول المؤثرة أن تتحرك لمنع الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع والمقاتلون المتحالفون معها؛ فالمساءلة هي الأساس".

ومؤخرًا، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 47 شخصًا في هجوم لقوات الدعم السريع على مدينة بارا بولاية شمال كردفان وسط البلاد.

وأكدت "الشبكة": "ارتكب الدعم السريع مجزرة جديدة تضاف إلى مجازره الممتدة في كرفان، حيث قامت بتصفية 47 مواطنًا أعزل داخل منازلهم بمدينة بارا، بينهم 9 نساء، وذلك بتهمة الانتماء للجيش".