محافظ الغربية يستقبل محافظي الدقهلية وبني سويف لتوقيع بروتوكول تعاون للتعلم مدى الحياة

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، في مستهل زيارتهما لمحافظة الغربية، للمشاركة في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظات الثلاث، في إطار دعم أهداف الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وتعزيز التعاون في مجال التعلم مدى الحياة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

ورحب محافظ الغربية، بضيوف المحافظة، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في توسيع فرص التعلم، ودعم بناء الإنسان، والاستفادة من التجارب المتميزة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن بناء الإنسان وتنمية قدراته يمثلان أساس أي جهد تنموي حقيقي، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون بين المحافظات الثلاث يأتي دعمًا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاستثمار في الإنسان، وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم تبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة.

وأضاف أن انضمام مدينة زفتى إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو عام 2024 يتيح فرصة مهمة لنقل الخبرات وتوسيع نطاق الاستفادة من تجربة المحافظة في دعم التعلم مدى الحياة.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن انضمام مدينة المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو يعكس أهمية إتاحة المعرفة وفرص التعلم أمام المواطنين بمختلف أعمارهم، موضحًا أن التعاون مع محافظتي الغربية وبني سويف يمثل فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من المبادرات القابلة للتطبيق؛ بما يدعم تطوير الخدمات التعليمية والمجتمعية، ويعزز دور المدن في توفير بيئة تشجع على التعلم المستمر.

كما أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن التعاون بين المحافظات الثلاث يفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات المتنوعة وتبادل الممارسات الناجحة في مجال التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى أن أهمية البروتوكول تتمثل في تحويل التعاون إلى خطوات عملية تدعم إتاحة فرص التعلم وتنمية المهارات، وتساعد على الوصول إلى مبادرات أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، بما يتكامل مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تحقيق التنمية بالمحافظات.