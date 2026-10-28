شهدت قرية الخزندارية بمركز طهطا في محافظة سوهاج، إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا للمصالحات.

وخلال كلمته، بعث الدكتور عباس شومان تحيات فضيلة الإمام الأكبر لأهالي العائلتين، مؤكدا أن الإصلاح بين الناس فريضة شرعية ومسؤولية مجتمعية تسهم في صون الدماء وحفظ الأنفس التي عظّم الله حرمتها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾.

وأوضح أن مواجهة ظاهرة الثأر تتطلب ترسيخ الوعي المجتمعي بالاحتكام إلى الشرع والقانون وتغليب قيم العفو والصفح؛ لكون قوة الأوطان تنبع من تماسك أبنائها وتآلف قلوبهم.

وحضر المراسم لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وممثلين عن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وحشد غفير من أهالي القرية والمراكز المجاورة.

واختُتمت مراسم الصلح بقراءة الفاتحة وتبادل المصافحة والعناق بين أبناء العائلتين، معلنين طَيَّ صفحة الخلاف نهائيًّا وعودة المودة واللُّحمة المجتمعية بين الأسرتين، في خطوة تأتي تجسيدًا للدور المجتمعي الرائد الذي يضطلع به الأزهر الشريف ولجنة المصالحات التابعة له لنزع فتيل الفتن وإرساء ركائز السلم الأهلي والاستقرار في ربوع محافظات الصعيد كافة.