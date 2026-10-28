محافظ بني سويف يُتابع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الشرقي القديم

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مستجدات حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الشرقي القديم بنطاق مدينة بني سويف، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين، جميعهم من مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

ومن خلال التواصل مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجّه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الشرقي القديم، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث والوقوف على ملابساته.