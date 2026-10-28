لجنة الانتخابات الإسرائيلية: المظاريف المزدوجة تتراوح بين 430 و480 ألفا

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قدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عدد المظاريف المزدوجة بما يتراوح بين 430 ألفًا و480 ألف مظروف، مع استمرار تسلمها وإدخال بياناتها، وفق ما نقلته «كالكاليست» عن اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن التقدير قابل للتحديث، إذ كانت عملية تسلم المظاريف مستمرة عند صدور البيان، بما يجعل العدد المعلن مؤقتًا.

ونقل موقع «واينت» عن التقديرات المحدثة توقع استكمال فرز هذه الأصوات مساء الخميس، مشيرًا إلى ارتباط الحصيلة النهائية للانتخابات بإتمام احتسابها ومراجعتها.

ويأتي التحديث بعد تقديرات سابقة نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن لجنة الانتخابات، تراوحت بين 650 ألفًا و700 ألف ناخب صوتوا عبر المظاريف المزدوجة.

ويتيح التصويت بالمظاريف المزدوجة لفئات محددة الاقتراع خارج اللجان المسجلين بها، ومن بينها العسكريون والمرضى بالمستشفيات والسجناء والمحتجزون والدبلوماسيون وذوو صعوبات الحركة.

وتتولى لجنة الانتخابات إجراءات جمع هذه الأصوات ومراجعتها واحتسابها، وفق المعلومات المنشورة على موقعها الرسمي.