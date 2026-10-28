نقل موقع «واينت» الإسرائيلي عن مصدر في حزب «شاس» تمسك الحزب بمعسكر بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع نفي رئيس حزب «يهدوت هتوراة» يعقوب آشر إجراء اتصالات مع معسكر المعارضة بشأن الحكومة المقبلة.

وقال المصدر في «شاس» إن أرييه درعي سيظل متمسكًا بالمعسكر الذي شارك في بنائه، رافضًا توقعات انتقاله إلى التقارب مع جادي آيزنكوت عقب الانتخابات.

ومن جانبه، نفى آشر وجود محادثات بين حزبه ومعسكر المعارضة، موضحًا أن الرسالة التي تلقاها الحزب جاءت من محيط نتنياهو، وتضمنت تأكيد عزمه الحفاظ على أحزاب الائتلاف.

وتأتي هذه التصريحات بينما تستعد الأحزاب للمفاوضات على الحكومة المقبلة، وسط استمرار الغموض بشأن قدرة أي من المعسكرين على تأمين الدعم البرلماني اللازم لتشكيلها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر بـ«شاس» احتمال انضمام الحزب لاحقًا إلى حكومة يشكلها آيزنكوت، إذا أُقر قانون تجنيد يعتبره الحزب مناسبًا، مع إبقاء الحقائب الوزارية المهمة له شاغرة.

كما نقلت «إسرائيل هيوم» عن مصدر في «يهدوت هتوراة» طرح إمكانية التعاون مع آيزنكوت.



