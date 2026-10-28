ملك المغرب يتابع تقدم مشروعي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط

ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالرباط جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم الأعمال بالمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، الذي من المنتظر أن تدخل محطته الأولى حيز الاستغلال في الأيام القليلة المقبلة.

كما تابع مشروع توسعة مركب طنجة المتوسط، من خلال إطلاق إنجاز ميناء جديد، هو طنجة المتوسط 3.

وأكد بيان للديوان الملكي، أن رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة «الناظور غرب المتوسط» قدم خلال هذا الاجتماع الذي يأتي امتدادا لجلسات العمل التي ترأسها الملك والمخصصة لتطوير المشاريع المينائية الكبرى بالمملكة، ولا سيما تلك المنعقدة في 28 يناير الماضي، شرحا حول تقدم الأعمال بهذين المشروعين والمراحل القادمة لتطويرهما، اللذين يندرجان في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة مينائية فعالة، كفيلة بتعزيز تنافسية المملكة في مواجهة إعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح بيان للديوان الملكي المغربي، أن طموح المملكة التي أطلقت مشروعين استراتيجيين هما المركب المينائي والصناعي بمدينة الناظور غرب المتوسط ومركب طنجة المتوسط، يجمع بين النمو الوطني والتنمية المجالية، بفضل توزيع أفضل للاستثمار العمومي وخلق آفاق واعدة للشغل.

وبين أن ذلك سيكون له أثر ملموس على المناطق المجاورة، مع ترسيخ خلق القيمة المضافة داخل المجالات الترابية.

وأكد البيان، الذي صدر عقب ترؤس العاهل المغربي جلسة عمل لمتابعة أشغال المشروعين، أن إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط يأتي لاستكمال العرض الذي يوفره ميناء طنجة المتوسط، وتعزيز التموقع اللوجيستي والصناعي والطاقي للمغرب، إذ رُصد لهذا المشروع، الذي يجمع بين البنيات التحتية المينائية والمنصات الصناعية واللوجيستية والطاقية، حتى اليوم، 54 مليار درهم من الاستثمارات العمومية والخاصة.